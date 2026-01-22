O Feyenoord confirmou, na tarde desta quinta-feira, a contratação de Jeremiah St. Juste, que volta ao clube neerlandês quase seis anos e meio depois de ter saído para o Mainz, em agosto de 2019.

Tal como já tinha noticiado o Maisfutebol, o defesa de 29 anos estava de saída do Sporting para voltar ao clube de Roterdão, numa época 2025/26 em que não fazia parte dos planos da equipa principal, treinada por Rui Borges. Até ao momento, o Feyenoord ainda não detalhou a duração do contrato.

O central neerlandês tinha passado os últimos dias em Roterdão, a realizar os exames médicos antes de assinar contrato com o Feyenoord. Fez, pelo meio, mais uma viagem a Portugal, treinando com a equipa B e formalizando a rescisão com os verde e brancos.

St. Juste chegou ao Sporting no verão de 2022, depois de três épocas no Mainz. Pelos leões, fez um total de 80 jogos (32 em 2022/23, 20 em 2023/24 e 28 em 2024/25).

A sua passagem pelos leões ficou também marcada por várias paragens devido a lesões, sendo que nas duas primeiras épocas fez um golo em cada uma delas.

Da sua passagem pelo Sporting, St. Juste leva ainda a conquista de duas Ligas e uma Taça de Portugal. Volta agora ao Feyenoord, clube pelo qual celebrou duas Supertaças neerlandesas e uma Taça.

