Lembra-se de Cristiano Piccini? O antigo jogador do Sporting assumiu uma nova aventura, desta vez no Yverdon Sport da Suíça. O lateral italiano, de 32 anos, assinou contrato até ao final da temporada.

Recentemente, Cristiano Piccini admitiu alguma falta de motivação no futebol profissional, depois de uma experiência mal sucedida no Atlético San Luis do México.

Em 2017/18, Piccini fez 40 jogos no Sporting sobre a orientação de Jorge Jesus. Além disso, jogou pelo Valencia, Fiorentina, Estrela Vermelha e Magdeburgo. Agora, procura relançar a carreira com a camisola 12 do Yverdon.

No Yverdon vai competir pela lateral direita com o português Gonçalo Esteves, também ele ex-Sporting. Há mais dois lusos na equipa - Ronaldo Tavares e Christian Marques.