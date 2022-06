O Newcastle informou esta terça-feira que chegou a um «princípio de acordo» com o Lille para a transferência do defesa-central Sven Botman.

Os «magpies» adiantaram ainda que o jogador neerlandês já passou os exames médicos e vai assinar um vínculo de cinco anos.

Botman, de 22 anos, estava há duas épocas no Lille e era um dos centrais mais cobiçados do futebol europeu. Completou a formação no Ajax e, antes de se mudar para o campeonato francês, representou o Heerenveen.