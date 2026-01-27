OFICIAL: Abraham troca Besiktas pelo Aston Villa
Ingleses pagam 21 milhões de euros pelo avançado
O Aston Villa oficializou a contratação de Tammy Abraham, um dia depois do Besiktas ter contratado em definitivo o jogador.
Deste modo, o clube de Istambul lucra cerca de oito milhões de euros. Ora, contratou o jogador em definitivo esta segunda-feira por 13 milhões de euros. Vendeu, esta quarta-feira, o avançado aos «villans» por 21 milhões de euros, segundo informou o Besiktas em comunicado.
O avançado, que pertencia à Roma, esteve emprestado aos turcos pelos «giallorossi». Na presente época, o internacional inglês leva 13 golos e três assistências em 26 jogos.
Abraham regressa ao Villa Park, onde esteve na temporada 2018/19 por empréstimo do Chelsea. Marcou 26 golos em 40 jogos nessa época, na altura para o Championship.
🎶 Woah, Tammy, Tammy… 🎶— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 27, 2026
Aston Villa is delighted to announce the signing of Tammy Abraham on a permanent transfer! 💜 pic.twitter.com/WfoSdbJLSL