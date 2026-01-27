O Aston Villa oficializou a contratação de Tammy Abraham, um dia depois do Besiktas ter contratado em definitivo o jogador.

Deste modo, o clube de Istambul lucra cerca de oito milhões de euros. Ora, contratou o jogador em definitivo esta segunda-feira por 13 milhões de euros. Vendeu, esta quarta-feira, o avançado aos «villans» por 21 milhões de euros, segundo informou o Besiktas em comunicado.

O avançado, que pertencia à Roma, esteve emprestado aos turcos pelos «giallorossi». Na presente época, o internacional inglês leva 13 golos e três assistências em 26 jogos.

Abraham regressa ao Villa Park, onde esteve na temporada 2018/19 por empréstimo do Chelsea. Marcou 26 golos em 40 jogos nessa época, na altura para o Championship.