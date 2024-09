Tashan Oakley-Boothe já não é jogador do Estrela da Amadora, conforme anunciou o clube esta segunda-feira. O médio inglês não entrava nas contas do clube para esta temporada.

Foi contratado no mercado de janeiro, tendo apenas realizado dois encontros pelo clube tricolor. Oakley-Boothe passou pelo Blackpool, Lincoln City, Stoke City e Tottenham, onde efetuou a sua formação. Tem passado pelas seleções jovens inglesas.

O médio, de 24 anos, junta-se a um lote alargado de saídas dos amadorenses. António Filipe, Dida, Jean Felipe, Hevertton Santos, Johnstone Omurwa, Kialonda Gaspar, Pedro Mendes, Lucão, Mansur, Nkanyiso Shinga, João Reis, Pedro Sá, Aloísio Souza, Capita, Régis Ndo, Luan Farias e Ronaldo Tavares deixaram a Reboleira.

⭐️ Thank you for everything, Tashan! pic.twitter.com/y47C5uWXoj