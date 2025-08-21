OFICIAL: internacional lusa Tatiana Pinto anunciada na Juventus
Médio atuou no Atlético Madrid na última temporada
Médio atuou no Atlético Madrid na última temporada
Tatiana Pinto é o mais recente reforço da equipa de futebol feminino da Juventus. A internacional portuguesa foi anunciada oficialmente nesta quinta-feira no clube italiano.
Pinto chega proveniente do Atlético Madrid, onde disputou 35 jogos, sendo um dos elementos mais importantes do plantel. Os contornos da transferência não foram divulgados.
É mais uma aventura para a médio, que antes disso passou em clubes como Levante, Brighton ou Bristol City. Em Portugal, representou o Sporting, onde ganhou cinco títulos coletivos e o Clube Albergaria.
A jogadora natural de Águeda conta com 129 internacionalizações e sete golos pela Seleção Nacional portuguesa. Aos 31 anos, vai aportar a sua experiência para a Juventus.
«Quero partilhar a minha experiência dentro e fora do campo. Tenho a certeza de que também posso aprender muito com as minhas colegas de equipa: no futebol e na vida, temos sempre de aprender; no dia em que paramos, estamos acabados», disse aos meios do clube.
«Acho que a Juventus é o clube perfeito para quem quer ganhar títulos, jogar ao mais alto nível e competir em todas as competições. Acho que é a combinação perfeita para a minha ambição. Acabei de chegar, mas já percebi que este é um clube que quer ganhar tudo. Identifico-me totalmente com estes valores», acrescentou.
Women | Tatiana Pinto è una nuova giocatrice della Juventus ⚪️⚫️— JuventusFC (@juventusfc) August 21, 2025
Benvenuta!