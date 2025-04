Tiago Freitas, médio de 18 anos renovou contrato com o Benfica até 2029. Freitas chegou ao clube em 2015/16, vindo da à ACR Castro Daire "O Crasto", integrando o Benfica Campus em 2018/19.

A cumprir a décima temporada no clube, Freitas tem sido aposta na equipa sub-23 e juniores, com 26 jogos entre as duas equipas. Já foi chamado várias vezes aos treinos da equipa principal.

«São dez anos de águia ao peito e é um orgulho poder prolongar esta caminhada. Prometo continuar a trabalhar e a dar o meu melhor no dia a dia para conseguirmos, juntos, concretizar os nossos objetivos», disse Tiago Freitas, à BTV.

«Continuo com os pés bem assentes na terra, focado no dia a dia, porque sei que, se trabalhar, conseguirei um dia chegar à equipa principal», reforçou.

O médio tem 35 internacionalizações e quatro golos pelas seleções jovens de Portugal, chegando até ao escalão sub-19.