Tim Hall, internacional luxemburguês ex-Gil Vicente, rescindiu contrato com o Wisla Cracóvia após apenas 11 dias no clube polaco.

O defesa de 23 anos tinha deixado a formação gilista no passado dia 15 de janeiro, tendo sido então apresentado como reforço do Wisla Cracóvia, com contrato até 2023, mas agora a formação polaca anunciou a saída.

Tim Hall nie będzie dłużej zawodnikiem Białej Gwiazdy ➡️ https://t.co/1YhwhOl8K5 pic.twitter.com/TGuwMUvew0 — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) January 25, 2021

Na nota oficial, o Wisla Cracóvia disse apenas que «Tim Hall não vai representar as cores» do clube e que «o contrato foi terminado», não adiantando os motivos para a rescisão.

No Gil Vicente, Tim Hall participou apenas em dois jogos, num total de 55 minutos. No Wisla Cracóvia, fez apenas treinos.