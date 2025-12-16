Transferências
OFICIAL: ex-Arsenal Tomiyasu reforça a defesa do Ajax
Central de 27 anos assinou um contrato válido até junho de 2026
Takehiro Tomiyasu é reforço para a defesa do Ajax, oficializou esta terça-feira a formação neerlandesa. O central de 27 anos encontrava-se sem clube, depois de terminar uma ligação de quatro épocas com o Arsenal.
Esta será a primeira experiência nos Países Baixos, depois de passagens também em Itália (Bolonha), Bélgica (Sint-Truiden) e Japão (Avispa Fukuoka). O internacional japonês assinou um contrato válido até junho de 2026.
Welcome to Ajax, Takehiro Tomiyasu 🇯🇵 pic.twitter.com/R4BWb3fm1C— AFC Ajax (@AFCAjax) December 16, 2025
