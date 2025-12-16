Takehiro Tomiyasu é reforço para a defesa do Ajax, oficializou esta terça-feira a formação neerlandesa. O central de 27 anos encontrava-se sem clube, depois de terminar uma ligação de quatro épocas com o Arsenal. 

Esta será a primeira experiência nos Países Baixos, depois de passagens também em Itália (Bolonha), Bélgica (Sint-Truiden) e Japão (Avispa Fukuoka). O internacional japonês assinou um contrato válido até junho de 2026.

Acompanhe todas as incidências do mercado nacional e internacional. 

