Cláudio Ramos vai tornar-se nesta quinta-feira no segundo reforço do FC Porto, segundo apurou o Maisfutebol, depois de termos noticiado a existência de uma proposta há cerca de um mês.

O guarda-redes internacional português chega aos dragões a custo zero depois de ter terminado a ligação ao Tondela, e deve assinar por quatro anos.

Aos 28 anos, Cláudio Ramos terá pela frente a maior oportunidade da carreira, indo disputar a baliza com Marchesín e Diogo Costa.

O guarda-redes formado no V. Guimarães chega ao Dragão depois de cinco épocas a muito bom nível no Tondela, que lhe valeram a chamada à seleção nacional, tonando-se no primeiro jogador dos beirões a conseguir tal feito.