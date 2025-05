Luís Pinto está a um passo de ser confirmado como novo técnico do V. Guimarães, tal como avançado na imprensa nacional. O novo vínculo, segundo apurou o Maisfutebol, vai ser válido entre dois e três anos.

O emblema vimaranense aceitou pagar cerca de 500 mil euros de compensação para tirar Pinto do Tondela, com quem ainda tem contrato vigente. Não há está prevista a cedência de jogadores como parte do acordo.

Luís Pinto deverá ser apresentado na próxima semana em Guimarães. Campeão da II Liga com o Tondela, Luís Pinto, de 36 anos, começou a carreira no Mirandela, em 2018/19, e passou por Leça, Lusitânia de Lourosa e Fafe.