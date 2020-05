Fahd Moufi, lateral do Tondela, está em fim de contrato com os beirões, e afirmou que Benfica e FC Porto são dois dos clubes interessados nele.

«O meu empresário disse-me que há interesse do FC Porto e do Benfica, bem como dos gregos do Olympiakos. Veremos qual será o próximo passo depois da pandemia do coronavírus», disse o jogador marroquino ao canal Al Araby.

«Estou satisfeito com o sucesso que consegui no Tondela, chamei a atenção e espero que o próximo passo seja de sucesso. O interesse de clubes da dimensão do FC Porto e do Benfica nos meus serviços deixa-me orgulhoso», adiantou o jogador, que ambiciona marcar presença no CAN e no Mundial com a camisola da seleção principal de Marrocos.

O jogador de 24 anos, que está no Tondela desde a temporada 17/18, fez 23 jogos com a camisola do clube esta temporada.