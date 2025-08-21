O guarda-redes Lucas Cañizares, filho do antigo internacional espanhol Santiago Cañizares, foi anunciado pelo Tondela nesta quinta-feira, tal como o Maisfutebol deu conta. 

O atleta chega do Farense, clube que representou na última temporada. O jovem de 23 anos assinou contrato até 2028 e vai trabalhar sob as ordens do treinador Ivo Vieira. 

Cañizares não completou nenhum jogo oficial pelo Farense, perante a concorrência de Ricardo Velho. O guarda-redes esteve ainda emprestado ao Feirense, da II Liga, na segunda metade da temporada. 

Lucas completou a formação na Real Madrid, sem estrear-se pela equipa principal. 

