Serge Aurier tem mais um ano de contrato com o Tottenham, mas diz que não vai renovar e que chegou a altura de ir para outro sítio.

«Toda a gente sabe que, se eu quisesse renovar o contrato com o Tottenham, já o teria feito. Não vou fazer isso nos próximos seis meses», disse ao L’Equipe o defesa de 28 anos.

«Cheguei ao fim de um ciclo e é altura de ir para outro lado. As duas partes, a direção do clube e os meus empresários, chegaram a acordo e vamos ver o que acontece agora», disse ainda.

«Nunca escondi o meu desejo de um dia voltar ao PSG. É o clube do meu coração, aquele que eu apoio e que me sinto à vontade para falar sobre isso. Mas não quero que as pessoas pensem que estou preso a eles, não fecho a porta a ninguém. Mas se o PSG fizer uma proposta este verão, será a minha primeira escolha.»