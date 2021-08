Nuno Espírito Santo confirmou este domingo que Harry Kane já se apresentou ao trabalho no Tottenham.

Recorde-se que o avançado inglês Harry Kane está a ser protagonista de uma das mais animadas novelas do mercado de transferências neste verão, com notícias de que não se teria apresentado ao trabalho da equipa na data prevista para o regresso após a participação no Europeu por estar a forçar uma saída. Harry Kane anunciou na sexta-feira, em comunicado, que no sábado regressaria aos treinos, garantindo que esse era o combinado.

«O Harry está connosco, mas tem de fazer quarentena no hotel da equipa», disse Nuno Espírito Santo aos jornalistas após o encontro de preparação com o Arsenal.

«Ele está a treinar, já passou o primeiro dia com os cientistas desportivos. Está connosco, o que é bom. Esperamos integrá-lo Harry assim que ele cumprir todos os protocolos que temos que aplicar. Temos de ter todos os cuidados porque a pandemia continua por cá», adiantou o técnico português dos Spurs, dizendo ainda:

«Vou falar com ele o mais brevemente possível. Remos treino na segunda-feira e espero poder falar com ele, mantendo o distanciamento social.»