Ao fim de mais 130 jogos pelo Wolverhampton Wanderers, Pedro Neto transferiu-se para o Chelsea, por uma verba a rondar os 60 milhões de euros. Deixou assim, um clube onde estava desde 2018, tendo chegado ao Wolves ainda como adolescente.

Foi uma despedida emotiva, garante o diretor-desportivo do Wolverhampton Matt Hobbs, tanto para o jogador como para ele.

«Sou muito chegado ao Pedro, é uma boa pessoa e um extremo de qualidade mundial. Tem tido azar com lesões. A energia dele atraía muita gente. Foi um negócio difícil, mas pareceu justo. É uma grande oportunidade para ele e para nós», começou por dizer o dirigente, num podcast promovido pelo clube.

«A despedida foi difícil para o Pedro. Houve lágrimas, durante a manhã, no centro de treinos. Ele não queria sair do clube, de todo. Sentimos que era uma oportunidade para ele, que não podia recusar e que nós não podíamos recusar. Foi a pior despedida desde o Morgan [Gibbs-White]», admitiu Matt Hobbs.

«Ele sempre adorou o clube, mas para o Wolves é o negócio certo, no tempo certo. É difícil olhar para alguém, com quem se tem tanta afinidade, como um negócio», concluiu o responsável.

Pedro Neto participou no Europeu 2024 pela seleção portuguesa, depois de uma época em que fez 23 jogos pelo Wolverhampton, com três golos e dez assistências no currículo.