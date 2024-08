Xeka está de regresso a Portugal, oito anos depois. O médio luso vai assinar pelo Estoril, tendo acertado com o clube um contrato de um ano, confirmou o Maisfutebol. Falta apenas a oficialização.

É mais um reforço sonante para o emblema da Linha, que já deu as boas-vindas a Joel Robles, Hélder Costa ou Pedro Amaral. Xeka estava sem clube depois de terminar contrato com o Al Sadd, do Qatar, onde disputou apenas um jogo.

Na época 2022/23, alinhou pelo Rennes em nove ocasiões. Antes disso, foi um dos elementos em destaque no Lille ao longo de cinco temporadas (esteve ainda um ano emprestado ao Dijon). Na época 2020/21, foi campeão francês e disputou 42 jogos pelo Lille.

Em Portugal, Xeka representou o Sp. Braga, Sporting da Covilhã, Paços de Ferreira e Gondomar, na formação. Conta agora com 29 anos.

Por outro lado, estando praticamente encerrado o dossiê Xeka, o Estoril negoceia com o Bétis a contratação de Ismael Sierra, de acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal. Trata-se de um possível substituto de Bernardo Vital, que saiu para o Cádiz.

Ismael Sierra ainda não está fechado e as direções dos dois emblemas procuram a melhor solução para o negócio. O defesa-central, de 21 anos, disputou apenas 15 minutos da pré-temporada do Betis, não contando para Mauricio Pellegrino.

Na época passada, Ismael representou o Teruel, da terceira divisão espanhola, por empréstimo dos béticos. Fez 23 jogos.