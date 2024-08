Fábio Cardoso foi anunciado pelo Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, na tarde desta sexta-feira. Trata-se da confirmação daquilo que já vinha a ser amplamente difundido na comunicação social, sendo que Vítor Bruno também já tinha dado o negócio como fechado.

O defesa-central do FC Porto sai do clube por empréstimo de um ano, com uma taxa de um milhão de euros a ser paga ao clube da Invicta pelo clube do Médio Oriente.

O jogador cumpriu com sucesso os exames médicos e junta-se à equipa orientada por Hernan Crespo, antigo avançado argentino. Fábio Cardoso está no clube desde 2021, sendo que, na época passada, disputou 27 jogos pelo FC Porto.