Lazar Samardzic assinou pela Atalanta, neste domingo. O antigo médio da Udinese foi associado a vários clubes durante os últimos meses, incluindo Juventus, Inter de Milão ou AC Milan, mas acabou na Atalanta.

Foi sujeito a exames médicos, concluídos com sucesso, na cidade de Milão, pouco antes da hora de almoço. Os nerazzurri fecharam o acordo com a Udinese para a contratação do médio sérvio por 20 milhões de euros mais 5 milhões em bónus, segundo a Sky Sports.

Uma operação que surgiu da necessidade de substituir Teun Koopmeiners (que pediu para sair do clube neste mercado de transferências). Assim, Samardzic assinou contrato até 2029 com o novo clube.

Aos 22 anos, o sérvio, nascido em Berlim, conta com passagens pelo Hertha, Leipzig e tornou-se uma figura da Udinese nas últimas três temporadas.