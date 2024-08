Vítor Bruno fez a antevisão ao jogo com o Santa Clara na tarde desta quinta-feira, no Olival. Uma conferência de imprensa marcada pelo mercado, em que Vítor Bruno confirmou as saídas de Evanilson e Fábio Cardoso.

Já quanto ao adversário, os açorianos do Santa Clara, Vítor Bruno mostrou-se respeitoso e relembrou que nos últimos quaro jogos, os dragões ganharam apenas dois nos Açores. «Eles tiveram a melhor defesa da II Liga, temos de estar concentrados», avisou.

«É um adversário que vem com uma boa dinâmica desde o ano passado. Subiram com todo o mérito. Têm feito um início de época muito forte, se dúvidas houvesse desde o passado recente, dissiparam-nas desde o início da epoca que tem sido muito forte, com vitórias sobre adversários de Primeira Liga, uma vitória contundente no Estoril. A capacidade que demonstram para virar resultados, isso tem muito de equipa de autor. É uma equipa adulta, madura, temos de ir equipados com os valores do Porto, é obrigatório para sermos bem sucedidos no final», começou por analisar.

Outro fator pode ser determinante para o jogo - é que o arquipélago dos Açores está em aviso amarelo de altas temperaturas, com uma humidade relativa elevada. O jogo decorre às 17 horas, ainda de dia, mas Vítor Bruno desvaloriza.

«Independentemente das condições, teremos de ir a jogo e adaptarmo-nos ao que o jogo está a pedir. Se é com sol, se é com chuva, se é com vento... Já no ano passado houve aquela situação da Taça de Portugal. Há que garantir a segurança de quem está lá dentro. Até aí, enquanto o jogo puder andar, nós lá estaremos para dar o corpo», disse.

O FC Porto defronta o Santa Clara na segunda jornada da Liga portuguesa, nos Açores. Um jogo entre primeiro e segundo classificados, os dois com três pontos mas com as vitórias mais folgadas da primeira jornada.