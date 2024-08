Vítor Bruno foi questionado sobre a eventual saída de Francisco Conceição do FC Porto, neste verão, sendo que o extremo ainda não disputou qualquer minuto desde que regressou do Euro 2024. O Maisfutebol noticiou recentemente uma oferta rejeitada pelos portistas pelo filho de Sérgio Conceição, que não previa cláusula de compra obrigatória.

«Se está a ser negociado ou não, sinceramente não sei. Faço um mea culpa porque na última conferência disse que em dois ou três dias ele podia estar apto a integrar os trabalhos, terça-feira era a nosssa previsão mas ele teve de fazer uma manobra mais evasiva para perceber se consequimos debelar o problema que tem, que é micro, é pequeno, mas que o incomoda ainda de certa maneira», garantiu o técnico, em conferência de imprensa anterior ao jogo com o Santa Clara, para o qual Chico não está convocado.

«Isto não é tanga, não é tabu, não estou a enganar ninguém. Esperemos que amanhã possa integrar o trabalho com os não convocados, eventualmente no sábado treinar connosco e integrar a semana naturalmente», afiançou o treinador do FC Porto, pois há que fale numa alegada rutura entre Francisco Conceição e o sucessor do pai enquanto treinador principal do clube.

Francisco Conceição foi formado nos dragões, bem como no Sporting, e teve uma época de afirmação no conjunto azul e branco em 2023/24, com oito golos marcados e seis assistências. Custou dez milhões aos cofres portistas, já depois de ter sido vendido ao Ajax por cinco, em 2022.