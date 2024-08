A primeira proposta de empréstimo do Génova pelo avançado português Fábio Silva foi rejeitada. A informação foi avançada na imprensa italiana e confirmada pelo Maisfutebol.

Na base desta rejeição está o facto de os responsáveis do Wolverhampton só admitirem propostas de empréstimo com cláusula de opção obrigatória, dando até prioridade à venda imediata do jogador que custou 42 milhões de euros, em 2020.

O Wolverhampton procura receber um valor a rondar os 20 milhões de euros pelo jogador. A oferta do Génova não tinha opção de compra obrigatória.

Tal como o nosso jornal já tinha dado conta, o Génova tem acompanhado atentamente a situação de Fábio Silva, já desde janeiro. De acordo com as informações recolhidas, o clube italiano poderá avançar para uma segunda proposta.

A imprensa italiana adianta que os espanhóis do Bétis e os alemães do Werder Bremen estão interessados nos préstimos de Fábio Silva e podem juntar-se à corrida pelo avançado, que representou o Glasgow Rangers na segunda metade da época passada. Fábio Silva foi formado no FC Porto.