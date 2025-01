Da Bielorrússia para o Porto. Trofim Melnichenko, avançado de 18 anos, destacou-se ao serviço do Dinamo Minsk e protagoniza agora uma transferência para o FC Porto.

Melnichenko já é internacional A pela Bielorrússia apesar da tenra idade. Representou o Dinamo Minsk por 42 vezes no último ano, marcando três golos e somando outras tantas assistências.

Melnichenko detém o recorde de jogador mais jovem de sempre a atuar pelo país natal, estabelecido em setembro último com 17 anos e 353 dias.

Vai ingressar no equipa B do FC Porto e vestir o número 43. Melnichenko revelou estar a viver «um sonho» com esta transferência.

«Estou muito feliz por me juntar a este clube. Quando era mais novo não imaginava vir a jogar numa equipa tão grande do futebol, mas claro que é algo que sempre quis alcançar. Por isso, quando o destino me deu esta oportunidade, só pensei em agarrá-la», afirmou aos meios do clube.



«Sou o primeiro a colocar os objetivos bem alto e a estabelecer metas que podem parecer inalcançáveis, mas por vezes elas tornam-se realidade. Gostava de ganhar um título no FC Porto», acrescentou.



«Acho que a equipa me vai ajudar na adaptação e no desenvolvimento. Lá fora todos sabemos que, em Portugal, os jogadores são muito técnicos e conto que aqui me possam ajudar nesse sentido. Quero dar o meu contributo a todos», finalizou o jovem.