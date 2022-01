O acordo para a transferência de Tiago Tomás está fechado: o avançado segue para o Estugarda por empréstimo de época e meia, ficando o clube alemão com uma cláusula de opção de compra de 15 milhões de euros.

O jovem de 19 anos deixa assim o clube no qual se formou e onde jogou nos últimos sete anos e meio, saindo com a conquista de quatro troféus no currículo: um título de campeão, duas Taças da Liga e uma Supertaça.

Tiago Tomás deve viajar em breve para a Alemanha para finalizar todas as formalidades necessárias antes de assinar contrato, tendo até já se despedido dos adeptos. Através das redes sociais, o avançado deixou um «Obrigado».