O Galatasaray anunciou a contratação de Wilfried Singo ao Mónaco.

O defesa-central, internacional pela Costa do Marfim, chega ao clube de Istambul a troco de 30,769 milhões de euros, sendo a segunda contratação mais cara da história do clube depois de Victor Osimhen, também contratado nesta temporada por 75 milhões de euros.

Em comunicado, o Galatasaray informou ainda que o defesa de 24 anos assinou por cinco temporadas e vai auferir 4,8 milhões de euros de salário por ano. O Mónaco conservou ainda 10 por cento de uma eventual mais-valia numa futura venda.

 

