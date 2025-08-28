Transferências
Há 1h e 29min
OFICIAL: Galatasaray contrata Wilfried Singo por 30 milhões de euros
Defesa-central internacional pela Costa do Marfim jogava no Mónaco e é a segunda contratação mais cara da história do clube turco
Defesa-central internacional pela Costa do Marfim jogava no Mónaco e é a segunda contratação mais cara da história do clube turco
O Galatasaray anunciou a contratação de Wilfried Singo ao Mónaco.
O defesa-central, internacional pela Costa do Marfim, chega ao clube de Istambul a troco de 30,769 milhões de euros, sendo a segunda contratação mais cara da história do clube depois de Victor Osimhen, também contratado nesta temporada por 75 milhões de euros.
Em comunicado, o Galatasaray informou ainda que o defesa de 24 anos assinou por cinco temporadas e vai auferir 4,8 milhões de euros de salário por ano. O Mónaco conservou ainda 10 por cento de uma eventual mais-valia numa futura venda.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS