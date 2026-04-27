Domenico Tedesco já não é o treinador do Fenerbahçe, confirmou esta segunda-feira o emblema turco. Assim, o técnico que substituiu José Mourinho deixa o cargo a três jornadas do fim da Liga da Turquia.

«Em conformidade com as decisões tomadas na reunião do nosso Conselho de Administração, rescindimos o contrato com o nosso treinador Domenico Tedesco e a sua equipa técnica», pode ler-se no comunicado.

O diretor desportivo e o coordenador de futebol foram também despedidos.

«Foi também decidido rescindir o contrato com o nosso Diretor Desportivo Devin Özek e com o nosso Coordenador de Futebol Berke Çelebi. Agradecemos-lhes pelas suas contribuições para o nosso clube e desejamos-lhes sucesso nas suas futuras carreiras», refere o Fenerbahçe.

Zeki Murat Göle, treinador-adjunto que também assumiu na saída de Mourinho, irá liderar a equipa nas jornadas que faltam.

Esta decisão surge no dia a seguir à derrota com o Galatasaray (3-0), que complicou bastante o sonho do título para o Fenerbahçe. Um jogo que ficou marcado por uma expulsão caricata de Ederson, guarda-redes ex-Benfica.