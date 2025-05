Arda Turan tornou-se oficialmente o novo treinador do Shakhtar Donetsk. O clube anunciou nesta terça-feira um contrato com o turco até ao verão de 2027.

Futebolista de renome com passagens por Barcelona, Atlético de Madrid e Galatasaray, iniciou o trajeto enquanto treinador há apenas dois anos, no modesto Eyüpspor, na altura da segunda divisão da Turquia.

Ao levar o clube à promoção em 2023/24 e ao sexto posto do campeonato turco nesta temporada, com um estilo de jogo atrativo, Arda Turan chamou a atenção dos responsáveis do Shakhtar.

«Arda Turan é um treinador promissor e ambicioso, com experiência na muito competitiva liga turca. Como jogador, é uma verdadeira lenda do futebol europeu e acredito que, juntamente com o Shakhtar, está destinado a uma carreira de treinador igualmente bem sucedida», afirmou aos meios do clube Serhii Palkin, CEO do Shakhtar.

O próprio Arda Turan mostrou «orgulho» pela mudança, assegurando que a equipa técnica está «profundamente motivada para ganhar troféus, tanto na Ucrânia como nas competições europeias».

