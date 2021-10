O empréstimo de Pablo Sarabia custou ao Sporting 2 milhões de euros.

A informação consta de um documento enviado pela SAD leonina à CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários). O negócio envolveu ainda o pagamento de 150 mil euros em comissões de intermediação.

Recorde-se que o internacional espanhol chegou a Alvalade por empréstimo do Paris Saint-Germain, envolvido no negócio da transferência de Nuno Mendes para o emblema francês, que pagou 7 mlhões de euros pelo jovem internacional português pelo qual tem opção de compra de 40 milhões de euros.

A SAD do Sporting comunicou ainda ter pago 6,5 milhões de euros por Manuel Ugarte ao Famalicão, mas que ficou ficou com 100 por cento do passe do médio uruguaio. No entanto, lê-se, terá de entregar ao Famalicão 50 por cento do bolo de uma futura venda.

Destaque ainda para a compra do jovem futebolista Marco Cruz, recrutado à formação do FC Porto por 11 milhões de euros e para a venda de Rodrigo Fernandes aos dragões pelo mesmo valor.

Todos os negócios da Sporting SAD referentes a transações de jogadores no último verão (entradas e saídas em definitivo e por empréstimo: