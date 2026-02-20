Umaro Embaló é reforço do NK Kustosija, do terceiro escalão da Croácia. O português, que fez formação no Benfica, chega a custo zero ao segundo classificado da Liga 3 croata.

O internacional jovem português representava o Fortuna Sittard, dos Países Baixos. Esteve, ainda assim, emprestado em vários clubes pelos neerlandeses. Na última época esteve cedido ao V. Guimarães, da Liga, tendo feito dois golos em nove jogos.

Reforça, agora, os croatas do NK Kustosija a título definitivo. Na carreira representou também clubes como o Cartagena (Espanha) e Rio Ave. Pelo Benfica representou todos os escalões de formação, desde os sub-15 até à equipa B. Porém, nunca se estreou pela equipa principal.