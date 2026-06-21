Stefan, avançado de 17 anos, renovou com União Leiria até 2031. O moçambicano fica blindado com uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros, anunciou o clube da II Liga.

Ainda sem qualquer jogo na equipa principal, Stefan dividiu a última época entre os sub-19 e os sub-23 dos unionistas. Terminou a temporada com 16 golos e uma assistência em 38 jogos. É agora promovido à equipa principal.

O União Leiria assegura assim o jovem avançado com a maior cláusula de rescisão alguma vez acordada no clube. Isto porque, tal como referiu a formação da II Liga, Stefan recebeu abordagens de «muitos clubes nacionais e internacionais».

 

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