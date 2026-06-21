Transferências
Há 57 min
OFICIAL: U. Leiria renova com avançado e blinda-o com cláusula de 50M
Stefan, moçambicano de 17 anos, renovou até 2031
TFR
Stefan, moçambicano de 17 anos, renovou até 2031
TFR
Stefan, avançado de 17 anos, renovou com União Leiria até 2031. O moçambicano fica blindado com uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros, anunciou o clube da II Liga.
Ainda sem qualquer jogo na equipa principal, Stefan dividiu a última época entre os sub-19 e os sub-23 dos unionistas. Terminou a temporada com 16 golos e uma assistência em 38 jogos. É agora promovido à equipa principal.
O União Leiria assegura assim o jovem avançado com a maior cláusula de rescisão alguma vez acordada no clube. Isto porque, tal como referiu a formação da II Liga, Stefan recebeu abordagens de «muitos clubes nacionais e internacionais».
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