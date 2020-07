Aloísio está a caminho de assumir o comando técnico do União Serpense, de Serpa, clube que na próxima temporada vai disputar a primeira divisão distrital de Beja.

O treinador, segundo foi possível saber, ficou entusiasmado com o projeto do União Serpense e manifestou vontade de orientar a equipa, fazendo depender o «sim» final de uma conversa com os investidores, que estão no Brasil.

Nesse sentido, o negócio está muito bem encaminhado e nos próximos dias é possível que Aloísio seja oficializado como treinador do União Serpense, que chegou a negociar com João Manuel Pinto, mas no fim preferiu o brasileiro que construiu uma carreira de respeito como central do FC Porto, do Barcelona e da seleção brasileira.