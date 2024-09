Diogo Leite foi alvo de assédio até aos últimos dias de mercado de transferências, mas acabou por ficar no Union Berlim, da Bundesliga. Segundo apurou o Maisfutebol, o defesa-central esquerdino reuniu bastantes interessados durante o verão, mas o Union rejeitou todas as propostas oficiais pelo português.

De acordo com as informações recolhidas, a Fiorentina foi o último interessado no passe do internacional sub-21 luso, intensificando contactos nos derradeiros dias do mercado. Antes disso, outros clubes transalpinos já tinham mostrado interesse.

O AC Milan, agora orientado por Paulo Fonseca, e a Lazio, que conta com Nuno Tavares, também perguntaram por Diogo Leite. No caso dos milaneses, o sérvio Strahinja Pavlović acabou por ser o escolhido para o centro da defesa.

Na Alemanha, o campeão Bayer Leverkusen e o Leipzig, ambos na Liga dos Campeões, fizeram propostas pelo defesa, mas o Union Berlim acabou sempre por rejeitar a cobiça dos referidos clubes. No âmago da permanência de Diogo Leite está o valor exigido pelo clube - 18 milhões de euros - que acabou por não ser atingido por nenhuma equipa.

Segundo apurámos, o jogador está feliz por continuar em Berlim, apesar do assédio de grandes clubes. Assim, o ex-FC Porto parte para a terceira temporada no clube alemão, a segunda enquanto jogador dos quadros do Union Berlim. A direção do clube olha para Diogo Leite como uma peça fundamental para a permanência na Bundesliga, tendo sido totalista na Liga neste início de temporada.

Nesses dois primeiros encontros, Diogo Leite entrou para o top-20 da Liga alemã no que toca a duelos ganhos e distância percorrida, já depois de, na época passada, ter sido um dos dez jogadores que apresentou melhor média de alívios por jogo (4,5) e o nono que mais correu no campeonato germânico (349 kms), segundo estatísticas da Bundesliga.