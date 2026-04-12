Após a derrota deste sábado, frente ao Heidenheim (3-1), Steffen Baumgart foi despedido do comando técnico do Union Berlim. O clube da capital alemã já oficializou quem liderará a equipa para o que resta da temporada. Marie-Louise Eta, que treinava os sub-19 e irá assumir a equipa feminina na próxima época, foi a escolhida para liderar a equipa masculina até ao fim da temporada.

O Union de Berlim, que conta com o português ex-FC Porto Diogo Leite, assume neste momento a 11.ª posição da Bundesliga com 32 pontos. Marie-Louise Eta terá, então, a missão de garantir a manutenção do Union Berlim no principal escalão alemão.

Horst Heldt, diretor-geral para o futebol profissional masculino do Union Berlin, agradeceu à equipa técnica que abandona agora funções. «Os três têm o nosso agradecimento pelo trabalho que desenvolveram, ao qual devemos a manutenção tranquila na época transata e uma boa colheita de pontos na primeira metade desta temporada. Desejamos a todos o melhor, tanto a nível profissional como pessoal», referiu.

Marie-Louise Eta mostrou-se satisfeita pela confiança depositada pelo clube, estando convencida que os objetivos serão cumpridos. «Estou muito satisfeita por o clube me ter confiado esta responsabilidade tão exigente. Uma das forças do Union sempre foi, e continua a ser, a capacidade de unir todas as nossas forças em situações como esta. E, naturalmente, estou convencida de que, juntamente com a equipa, vamos garantir os pontos cruciais», concluiu.

A treinadora faz história no futebol alemão ao assumir a equipa, já depois de, em 2023/24, se ter tornado a primeira mulher como adjunta numa equipa principal da Bundesliga.