OFICIAL: Kelvin (lembra-se?) ruma à Tailândia
Brasileiro ex-FC Porto reforça o ataque do Uthai Thani
Kelvin, figura inesquecível do FC Porto, abraçou um novo desafio na carreira de futebolista. O brasileiro de 32 anos reforçou o Uthai Thani, da Tailândia, confirmou esta segunda-feira o clube.
O extremo, recorde-se, marcou o golo nos descontos que deu o título ao FC Porto, no Estádio do Dragão, na vitória por 2-1 frente ao Benfica. Um momento que até fez ajoelhar... Jorge Jesus.
Ora, depois de sair da Invicta, Kelvin teve várias experiências no Brasil. Representou clubes como o Vasco, o Fluminense e o Botafogo. Na temporada passada representou o Náutico, do terceiro escalão brasileiro. Contribuiu com três assistências em 19 jogos.
O brasileiro parte agora para a primeira experiência na Tailândia, reforçando o 11.º classificado da Liga do país. Junta-se a Leandro Ribeiro, brasileiro ex-Arouca.