Romain Correia tornou-se no último verão no oitavo jogador mais caro da história do FC Porto. O central contratado para a equipa B custou 11,3 milhões de euros aos dragões e entra numa lista restrita.

Depois de já se ter tornado na venda mais cara do V. Guimarães, o jogador de 22 anos figura também nos mais caros do FC Porto, ultrapassando nomes como Corona, Lucho González, entre outros.

Os jogadores mais caros continuam a ser Óliver Torres e Imbula, ambos contratados por 20 milhões de euros.

