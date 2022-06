O Valencia, onde alinham os portugueses Thierry Correia e Gonçalo Guedes, confirmou esta quinta-feira o italiano Gennaro Gattuso como novo treinador, até 2024.

O técnico de 44 anos, que sucede a José Bordalás, já tinha revelado numa entrevista que iria assumir o comando do emblema ché e o clube publicou nesta quarta-feira uma fotografia onde se podia ver o antigo internacional pela squadra azzurra, de costas, no Mestalla.

Esta será a terceira aventura de Gattuso fora de Itália. Iniciou a carreira de treinador nos suíços do Sion, clube no qual pendurou as chuteiras. Seguiram-se o Palermo e os gregos do OFI Creta, antes de regressar ao seu país para orientar o Pisa, em 2015/16. Esteve, depois, duas temporadas no Milan e no Nápoles.

O Valencia terminou o último campeonato no nono lugar e falhou o acesso às competições europeias.