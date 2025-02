Robin van Persie foi oficializado como novo treinador do Feyenoord.

O clube de Roterdão informou ter chegado a acordo com o Heerenveen para libertar o treinador de 41 anos, que está assim de regresso a uma casa que bem conhece.

Van Persie, que rubricou um contrato válido até 2027, estreou-se como jogador no Feyenoord, onde viria a terminar a carreira em 2019. Depois de deixar de jogar foi adjunto do conjunto neerlandês durante várias épocas e foi também treinador das camadas jovens, antes de rumar ao Heerenveen no princípio desta temporada para se iniciar como treinador principal num patamar sénior.

Van Persie sucede a Brian Priske.