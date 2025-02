Vasco Matos, treinador do Santa Clara, considerada por muitos como a equipa sensação do campeonato português, está a caminho do Botafogo. A notícia foi avançada pela imprensa brasileira e confirmada pelo Maisfutebol.

O português chegou a acordo com o clube liderado pelo empresário norte-americano John Textor. O Botafogo já expressou a intenção de contar com o técnico à SAD do Santa Clara, sendo que vai pagar a cláusula de rescisão do treinador, fixada em um milhão de euros. Faltam apenas pormenores para a oficialização.

Vasco Matos foi o treinador escolhido por John Textor para ocupar o lugar vago por Artur Jorge, treinador luso que partiu para o Al Rayyan no final do último Brasileirão. Cláudio Caçapa é o atual técnico interino do campeão brasileiro.

Ao que apurámos, os primeiros contactos informais efetuados entre Botafogo e Vasco Matos aconteceram há cerca de um mês, após a saída de Artur Jorge, mas só agora está tudo encaminhado para a transferência. Deve ser feita nas próximas horas.

O Santa Clara está atualmente no 5.º lugar da Liga, com 38 pontos. Nunca o Santa Clara teve tantos pontos à 22ª jornada, tendo batido já o recorde de vitórias na Liga.

Já na temporada passada, em que Vasco Matos levou o clube à conquista da II Liga, com recorde de pontos do clube (73), os açorianos foram a defesa menos batida da Europa, com 19 golos sofridos no campeonato, entre as primeiras e segundas divisões do top-10 da UEFA.