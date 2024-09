O portal da transparência do FC Porto, divulgado nesta terça-feira, trouxe bastantes novidades quanto à vida financeira do clube da Invicta. Um dos dossiês é o mercado de transferências, com todos os valores discriminados em relação a cada atleta.

Uma das grandes surpresas desta publicação é a compra de 10% do passe de Vasco Sousa, por 100 mil euros, ao Vitória de Guimarães. Desta forma, o clube passa a deter 70%, com os vitorianos a reservar 30% do passe do atleta.

Vasco Sousa tem contrato até 2027, com cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. O jogador, de 21 anos, participou em cinco jogos esta temporada, sendo aposta de Vítor Bruno na equipa principal.

O internacional sub-21 trocou o Vitória de Guimarães pelo FC Porto em 2019, ingressando nos juvenis. O portal diz ainda que o colombiano Bryan Caicedo, da equipa B, custou 500 mil euros ao clube, por metade do passe.