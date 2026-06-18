OFICIAL: Víctor Muñoz é reforço do Liverpool
Internacional espanhol deixa o Osasuna
Internacional espanhol deixa o Osasuna
O Liverpool confirmou a contratação de Víctor Muñoz. O avançado de 22 anos chega proveniente do Osasuna, de Espanha.
O extremo, que está a representar a seleção espanhola no Mundial 2026, deu os primeiros passos no CF Damm. Em 2021 transferiu-se para o Real Madrid, onde terminou o processo de formação.
Cumpriu duas épocas na equipa secundária dos merengues, tendo-se destacado em 2024/25 com 11 golos em 34 jogos. Esses números valeram chamadas à equipa principal do Real Madrid - na qual foi opção em quatro jogos nesse mesmo ano.
Rumou ao Osasuna no início da presente época e chamou a atenção com sete golos e cinco assistências em 36 jogos. Muñoz reforça, agora, o Liverpool, que terminou no quinto posto da Premier League, e vai viver a primeira experiência fora de solo espanhol.
We have agreed a deal to sign Victor Munoz from Osasuna, subject to a successful work permit application and international clearance 😄— Liverpool FC (@LFC) June 18, 2026