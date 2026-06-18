O Liverpool confirmou a contratação de Víctor Muñoz. O avançado de 22 anos chega proveniente do Osasuna, de Espanha. 

O extremo, que está a representar a seleção espanhola no Mundial 2026, deu os primeiros passos no CF Damm. Em 2021 transferiu-se para o Real Madrid, onde terminou o processo de formação.

Cumpriu duas épocas na equipa secundária dos merengues, tendo-se destacado em 2024/25 com 11 golos em 34 jogos. Esses números valeram chamadas à equipa principal do Real Madrid - na qual foi opção em quatro jogos nesse mesmo ano.

Rumou ao Osasuna no início da presente época e chamou a atenção com sete golos e cinco assistências em 36 jogos. Muñoz reforça, agora, o Liverpool, que terminou no quinto posto da Premier League, e vai viver a primeira experiência fora de solo espanhol. 

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