Acabou a maior novela do mercado de transferências. Viktor Gyökeres foi anunciado oficialmente como jogador do Arsenal, encerrando duas temporadas de ligação com o Sporting. É o novo número 14 do Arsenal, sendo que o clube inglês não revelou oficialmente a duração do contrato.

Custa ligeiramente mais do que o adiantado na imprensa - 65,7 milhões de euros, em vez de 63,5. Confirmam-se os dez milhões em objetivos fáceis de atingir: cinco milhões por 80 jogos, um milhão por 40 golos/assistências e quatro milhões por quatro qualificações para a Champions.

No comunicado enviado à CMVM, a SAD do Sporting confirma que não houve lugar a encargos com intermediação, já que o seu empresário abdicou da comissão pela transferência. Assim, o Sporting pode encaixar 76 milhões de euros pelo jogador que custou 20 milhões no imediato, mais quatro em objetivos.

Desta forma, Gyökeres torna-se a venda mais cara da história do Sporting. Ultrapassa Bruno Fernandes, que já rendeu 65 milhões aos cofres do clube (55 imediatos, mais dez em objetivos).

Gyökeres ganha o 'braço de ferro' com Frederico Varandas e acaba por sair do clube após quase um mês sem apresentar-se aos trabalhos da equipa principal, sem autorização. Tanto que Varandas castigou-o com um mês de salário por essa razão.

Avançado sueco deixa o clube de Alvalade com um saldo de 102 jogos, 97 golos e 27 assistências. Além disso, venceu duas Ligas e uma Taça de Portugal. Foi o melhor marcador da Liga nas duas temporadas em que jogou em Portugal e considerado melhor jogador em 23/24. Provavelmente, irá repetir o feito em relação a 24/25.

Números e um impacto que o deixam, com certeza, na história do Sporting, apesar da saída atribulada. E os leões admitem precisamente isso nas redes sociais: «Dos melhores da nossa história».

Já em relação ao Arsenal, o clube inglês partilhou um vídeo referindo que o clube inglês «é o sítio onde Gyökeres precisa de estar».

[Notícia atualizada às 19h17]