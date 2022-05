O V. Guimarães anunciou nesta quinta-feira a contratação de Anderson Silva, avançado brasileiro de 24 anos.

O jogador que jogou quatro épocas no Famalicão foi contratado aos chineses do Beijing Guoan e assina até 2025. Os vitorianos anunciaram que ficam com 100 por cento do passe de Anderson,que chega a custo zero.

Na passagem por Portugal, o brasileiro marcou 26 golos em 115 jogos e será agora um reforço para Pepa, que deve perder Óscar Estupiñan, em final de contrato.

