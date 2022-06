O Vitória de Guimarães anunciou esta quarta-feira a contratação de Jota Silva.

O extremo de 22 anos, que ajudou o Casa Pia a conquistar a subida à I Liga, assinou um vínculo válido até junho de 2025.

«Escolhi o Vitória porque é um clube grande em Portugal, que move uma cidade inteira e tem adeptos são apaixonados. O clube em si, a história que tem, é impossível recusar o Vitória. Afirmar-me no futebol português é um dos meus maiores sonhos, e estou no clube indicado para isso. Um clube grande, que me abriu as portas, e temos tudo para, juntos, conseguirmos o sucesso», disse aos órgãos de comunicação dos vimaranenses.

Formado no Sousense e no Paços de Ferreira, Jota representou ainda o Espinho e o Leixões, antes de chegar aos gansos em 2020/21. Na última temporada, disputou 39 jogos, nos quais apontou 34 golos e ainda conseguiu quatro assistências.

[artigo atualizado]