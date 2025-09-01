Transferências
OFICIAL: Marítimo contrata Adrián Butzke ao V. Guimarães
Avançado espanhol regressa à Madeira, onde já esteve emprestado
V. Guimarães colocou mais um excedentário do plantel. Adrián Butzke foi vendido ao Marítimo, por uma verba não revelada, nesta segunda-feira. Confirma-se a informação avançada pelo Maisfutebol.
Butzke, de 26 anos, assina um contrato de um ano com o Marítimo, para uma ilha que já conhece. O espanhol jogou nos madeirenses do Nacional por empréstimo dos vimaranenses na primeira metade da temporada passada.
Na segunda metade, fez 16 jogos no Mirandés e marcou um golo, na segunda divisão espanhola. No Vitória, Butzke disputou 22 jogos e não marcou qualquer golo.
Antes disso, jogou pelo Paços de Ferreira por empréstimo do Granada, onde fez a formação. Segue carreira na II Liga.
