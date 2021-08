O V. Guimarães anunciou a saída de Miguel Luís para o Rakow Czestochowa, atual vice-campeão da Polónia.

Em comunicado, o clube minhoto informa que terá direito a 40 por cento do valor de uma futura transferência do médio de 22 anos, mas que metade desse valor terá de ser distribuído ao Sporting, com quem partilha os direitos económicos do atleta.

Miguel Luís chegou ao V. Guimarães em 2020/21 depois de colocar um ponto final numa ligação de uma década ao Sporting. Ao serviço dos vimaranenses, somou 21 jogos.

COMUNICADO DO V. GUIMARÃES: