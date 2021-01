O Vitória de Guimarães anunciou a contratação de Rúben Lameiras ao Famalicão, como o Maisfutebol já tinha avançado.

É Oficial: @RubenLameiras o mais recente reforço do Vitória SC! 🖋 pic.twitter.com/0ipe9v1eKX — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) January 8, 2021

O médio português, de 26 anos, muda-se para Guimarães «numa operação que não envolve contrapartidas financeiras», segundo o comunicado do clube vitoriano.

Em época e meia, Lameiras leva 42 jogos oficiais e seis golos apontados pelo Famalicão, depois de ter feito um percurso quase todo em Inglaterra, na formação do Tottenham e, depois, no Coventry City e no Plymouth Argyle. Passou ainda pelos suecos do Atvidabergs.

Rúben Lameiras vai vestir a camisola 23 e terá uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.

Em sentido contrário, o Famalicão anunciou a chegada de Alexandre Guedes, avançado, de 26 anos, que estava emprestado pelo V. Guimarães ao Vegalta Sendai, do Japão.

Alexandre Guedes assina contrato com os famalicenses válido até ao final da temporada 2023/2024.

O herói do Desportivo das Aves na final da Taça de Portugal, ganha em 2018, deixa os minhotos, depois de ter feito formação no Sporting e de ter passado ainda pelos espanhóis do Reus.