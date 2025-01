Agora é oficial. Tal como o Maisfutebol deu conta em boa hora, Daniel Sousa já não é treinador do V. Guimarães. O clube comunicou na noite desta terça-feira que «chegou a acordo» para a rescisão com o treinador.

Desta forma, Daniel Sousa sai do clube após três jogos realizados. Francisco Matos, Ricardo Jorge Ribeiro, Gonçalo Barbosa, João César Pereira e Maxi Pereira saem do clube juntamente com o técnico principal.

«Agradecido por todo o esforço e trabalho desenvolvido, o conselho de administração da Vitória Sport Clube, Futebol SAD deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais a Daniel Sousa e ao staff técnico que o acompanha», pode ler-se no comunicado divulgado pelos vitorianos esta terça-feira.

Esta é a segunda vez que Daniel Sousa sai de forma abrupta de um clube em poucos meses, depois de no arranque desta época ter deixado o cargo no Sp. Braga ao fim de apenas quatro jogos. Aliás, Daniel Sousa mantém um diferendo judicial com o clube presidido por António Salvador.

Luís Freire, antigo técnico do Rio Ave, está fechado para a sucessão a Daniel Sousa, apurou ainda o Maisfutebol.