Vando Félix é reforço do Vitória de Guimarães até 2029. O extremo jogava no Torreense e contava com quatro golos e uma assistência em 13 jogos da II Liga. Os dois clubes não comunicaram o montante da transferência.

Félix, natural da Guiné-Bissau, assina contrato por quatro épocas e meia e já está disponível para trabalhar com Luís Freire a partir desta quinta-feira.

O extremo de 22 anos jogou nos escalões jovens do Leixões e do Sporting antes de se destacar na II Liga.