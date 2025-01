Alberto, lateral-direito do Vitória de Guimarães, é seguido pelos 'três grandes' da Liga portuguesa. Segundo apurou o Maisfutebol, Sporting e Benfica têm feito contactos pelo lateral-direito nas últimas horas. FC Porto também já perguntou pela situação do jogador, mas de forma menos ativa nesta altura.

Para já, não existem quaisquer propostas oficiais pelo jogador, num momento ainda inicial do mercado de transferências de janeiro. Os rivais de Lisboa procuraram saber mais informações sobre o jovem de 21 anos, para consolidar eventuais ofertas futuras.

No caso do Sporting, este interesse pode ser justificado pela entrada recente de Rui Borges, antigo treinador do Vitória de Guimarães, como técnico principal dos leões. Foi Borges que apostou em Alberto na equipa principal do clube, nesta temporada.

No caso do Benfica, há agora apenas um lateral-direito de raiz no plantel - Alexander Bah -, com a saída de Issa Kaboré, que foi devolvido ao Manchester City. Baio pode dar mais uma opção a Bruno Lage nesta posição.

O português tem uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros no contrato renovado em outubro de 2024. Formado no Vitória de Guimarães, leva 19 jogos, um golo e duas assistências nesta temporada, a primeira dedicada à equipa principal do clube. Alberto esteve presente na última equipa da jornada da Liga portuguesa.