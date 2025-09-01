118 jogos depois, mais 34 na equipa B, chega ao fim a aventura de Tomás Händel no V. Guimarães. O capitão de equipa (após a saída de Bruno Varela) está a caminho do Estrela Vermelha, confirmou o Maisfutebol após notícias avançadas na imprensa nacional.

O médio sai do clube a troco de 3,1 milhões de euros, mais 20 por cento de mais valias sobre uma futura transferência. Händel assina um contrato de quatro anos, até 2029, com o clube sérvio. Vai ser anunciado nas próximas horas.

No Estrela Vermelha vai enfrentar a concorrência de jogadores internacionais como Rade Krunic (Bósnia-Herzegovina) e Timi Elsnik (Eslovénia). O clube foi eliminado pelo Pafos no play-off de acesso à Champions e repescado para a Liga Europa.

Neste mercado, o médio formado no V. Guimarães tinha sido associado ao CSKA Moscovo, da Rússia, e ao Besiktas, da Turquia. Em janeiro passado falhou duas transferências para FC Porto e Milan no final do mercado e acabou por renovar pelos vimaranenses até 2029.